Eigentlich sah es so aus, als ob bei und endlich Ruhe einkehrt. Im Dezember standen beide wegen des Sorgerechts für die Kinder vor Gericht. "Einer Vereinbarung wurde vor Wochen zugestimmt, und diese wurde nun von beiden Parteien und einem Richter unterzeichnet", berichtete Angelinas Anwältin Samantha Bley DeJean damals. Angeblich wurde Brad 50 Prozent des Sorgerechts zugesprochen.

Holt Angelina jetzt zum Rundumschlag aus?

Doch von Harmonie fehlt jede Spur. Angelina kocht vor Wut, weil die Öffentlichkeit sie als die Böse sieht, die ihre Kinder von deren Vater fernhalten will. Vorwürfe, die Angelina nicht so stehenlassen will. Laut dem amerikanischen Portal "Radar Online" hat sie einen fiesen Racheplan gegen Brad geschmiedet. In einem -Interview will sie endlich über ihren Ex Klartext reden. "Angelina will die Sache ein für alle Mal richtigstellen", plauderte ein Insider aus.

Zwischen Angelina und Brad herrscht Eiszeit

Wird der Rosenkrieg jetzt richtig schmutzig? Möglich wär‘s. Erst kürzlich erzählte ein Insider gegenüber " Life“, wie verhärtet die Fronten wirklich sind. "Die Tage, an denen Angelina Brad hinterher getrauert hat, sind vorbei. Alles was sie jetzt möchte ist, dass er aus ihrem Leben verschwindet. Sie will nicht mehr mit ihm kommunizieren und wünscht sich, dass er nicht mehr existiert. Wegen der Kinder ist das aber leider unmöglich."