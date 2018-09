Ring frei für die nächste Runde im Scheidungskrieg des einstigen Traumpaars und ! Kaum ein Tag vergeht an dem die beiden für keine Schlagzeilen sorgen. Jetzt hat Angelina endgültig die Nase voll!

Angelina Jolie: Jetzt eskaliert die Situation!

"Alles was sie möchte ist, dass er aus ihrem Leben verschwindet"

Die 43-Jährige will nichts mehr von dem Vater ihrer Kinder wissen. "Die Tage, an denen Angelina Brad hinterher getrauert hat, sind vorbei. Alles was sie jetzt möchte ist, dass er aus ihrem Leben verschwindet. Sie will nicht mehr mit ihm kommunizieren und wünscht sich, dass er nicht mehr existiert. Wegen der Kinder ist das aber leider unmöglich", packte ein Insider im Interview mit " Life" aus. Brad soll sich große Mühe geben, doch das regt seine Ex nur noch mehr auf. "Er kann ihr gerade überhaupt nichts recht machen, egal was er versucht.“

Angelina wiegt nur noch 35 Kilo

Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass die sechs Kinder lieber bei Papa Brad leben wollen. Ihnen gefällt es überhaupt nicht, dass Angelina ihren Vater ständig in der Öffentlichkeit schlechtmacht. Die Schauspielerin leidet extrem unter der angespannten Situation. Das macht sich vor allem an ihrem besorgniserregenden Gewicht bemerkbar.

Angelina Jolie: Mager-Schock! Sie wiegt nur noch 35 Kilo

"Angelina isst fast gar nichts mehr. Sie fühlt sich von allen Seiten angegriffen und ist körperlich und seelisch ein Wrack. Sie steht kurz vor dem Zusammenbruch", erzählte ein Bekannter gegenüber dem amerikanischen Magazin "Star". Angelina soll sich nur noch von Eiswürfeln ernähren. Ihr Umkreis macht sich große Sorgen! "Ihre Arme sind so dünn wie Streichhölzer. Es ist kein Gramm Fett mehr an ihr dran. Sie ist so magersüchtig, dass ihre Haut hängt und ihre Knochen fast brechen. Sie braucht Hilfe." Lässt sich nur hoffen, dass Angelina diese schnellstmöglich bekommt...