Vor rund zwei Jahren trennte sich das einstige Traumpaar "Brangelina". Seitdem sind die Fronten mehr als verhärtet. Besonders das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder sorgt immer wieder für Zoff. Angelina beantragte das alleinige Sorgerecht, Brad will das gemeinsame Sorgerecht. Doch einer leidet besonders unter dem Dauer-Clinch: Sohn Maddox.

Maddox will flüchten

Angeblich will der 17-Jährige seine Heimat USA sogar verlassen. Er soll sich bereits mit Mama Angelina und Bruder Pax Universitäten in Seoul (Südkorea) angeschaut haben. Seit einiger Zeit lernt er Koreanisch. Besonders Angelina befürwortet, dass ihr Adoptivsohn nach Asien zieht. Immerhin wäre er dann dreizehneinhalb Stunden Flugstunden von seinem Vater entfernt…

Angelina Jolie: Adoptions-Hammer!

"Angelina ist grausam. Sie möchte die Beziehung von Brad zu den gemeinsamen Kindern zerstören. Sie ist voller Wut und dabei lächerlich unverhältnismäßig", verriet kürzlich ein Insider "InTouch". Dabei liegen Brad seine Kinder so doll am Herzen. "Brad hat versucht, seine Beziehung zu Maddox zu verbessern. Doch Maddox bleibt ein Mamakind. Er kann die Streitigkeiten einfach nicht mehr aushalten."

Erneute Spitze gegen Brad

Angelina versucht momentan alles, um ihren Ex das Leben schwer zu machen. Erst kürzlich ließ sie seinen Namen aus der gemeinsamen Wohltätigkeitsorganisation rausstreichen. "Die Namensänderung ist erneute Spitze von Angie gegen Brad, der lange ihre wohltätigen Aktionen unterstützt hat", so die Quelle. Dass diese Aktion ihr 2,2 Millionen Dollar Schulden eingebracht hat, ist Angelina egal. Hauptsache Brad steht in einem schlechten Licht da. Lässt sich nur hoffen, dass Angelina bald endlich zur Vernunft kommt...