Angelina Jolie & Brad Pitt: Große Sorge um Tochter Shiloh!

Vor zwei Jahre trennte sich Hollywoods einstiges Traumpaar und . Seitdem sind die Fronten verhärtet. Angelina will das alleinige Sorgerecht, Brad kämpft für ein gemeinsames Sorgerecht. Im Juni legte ein Richter ein Besuchsrecht für Brad fest. Er durfte seine Kinder zehn Stunden täglich sehen darf. Auf eine langfristige Lösung gibt es bisher aber nicht. "Die beiden sind weit entfernt von einer Einigung", erzählte ein Insider dem Nachrichtenportal "E! ".

Angelina Jolie: Mager-Schock! Sie wiegt nur noch 35 Kilo

Shilo riss von zu Hause aus

Doch der Rosenkrieg hat auch seine Folgen. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, und Vivienne geht es nach der Trennung immer schlechter. Allen voran Shiloh. "Sie ist am sensibelsten von allen und wütend, dass sich ihre Eltern scheiden ließen", berichtete ein Bekannter dem amerikanischen Magazin "Star". Die 12-Jährige soll die Situation sogar so doll belasten, dass sie vor ein paar Monaten von zu Hause weggelaufen ist. Sie war stundenlang verschwunden und niemand wusste, wo sie ist." Zu Hause soll sie sich nur noch mit ihren Brüdern streiten. Glücklicherweise sind alle sechs Kids seit einiger Zeit in Therapie. Hoffentlich bekommt Shiloh dort die Unterstützung, die sie gerade so dringend benötigt...