Das kommt überraschend! Mitten in der Scheidung will Angelina Jolie plötzlich Brad Pitt zurück...

Zwischen und herrschte nach der Trennung Eiszeit. Immer wieder zofften sie sich um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. "Die beiden hassen sich wie die Pest. Angelina hat großes Interesse daran, die Sache endlich in ihrem Sinn zu klären", erzählte damals ein Bekannter gegenüber "Radar Online".

Insider: "Angelina möchte, dass sie wieder eine Familie werden!"

Mittlerweile soll Brad wieder eine neue Frau an seiner Seite haben: Schauspielerin Charlize Theron. Doch das passt Angelina überhaupt nicht. Denn sie hofft auf ein Liebescomeback! "Angelina hat Brad klargemacht, dass sie ihn zurückhaben will. Sie will wieder eine Beziehung mit ihm führen. Sie möchte, dass sie wieder eine Familie werden. Sie sieht sich nicht in der Lage, ohne ihn weiterzuleben", plauderte jetzt ein Insider im Interview mit "The Sun" aus. Das Gefühls-Chaos soll auch der Grund sein, weshalb sich die Scheidung so lange hinzieht.

Und was sagt Brad zu einem Liebescomback? Der ist wohl weniger begeistert. "Brads einziges Anliegen ist es, sich um die gemeinsamen sechs Kinder zu kümmern. Er hat all die Jahre im Interesse der Kinder den Mund gehalten. Er will die Scheidung einfach nur hinter sich bringen. Angelina zieht den Prozess hin, aber das wird Brad nicht umstimmen können. Er will die Scheidung immer noch, so die Quelle weiter. Arme Angelina! Aber wer weiß, vielleicht lässt sich Brad ja doch noch umstimmen...