Angelina Jolie & Brad Pitt: Sie sind offiziell wieder Single!

Reddit this

Jetzt ist es raus! Bereits seit zwei Jahren zieht sich der Scheidungskrieg von Angelina Jolie und Brad Pitt schon in die Länge. Doch nun die Überraschung...

Es wird nicht ruhig bei und ! Vor zwei Jahren gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Was folgte war ein erbitterter Scheidungskrieg. Nun die offizielle Bestätigung: Angelina und Brad sind Single.

Heidi Klum: Rührende Nachrichten von Papa Günther

Brad Pitt und Angelina Jolie: Erbitterter Scheidungskrieg

Obwohl Angelina Jolie und Brad Pitt erst kürzlich gemeinsam gesehen wurden, scheint von einer Versöhnung zwischen den beiden jede Spur zu fehlen. Seit zwei Jahren sind die beiden bereits dabei zu beobachten, wie sie sich in ihrem Scheidungskrieg an Messerschneide liefern. Vor allem das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder steht dabei stets im Vordergrund des Geschehens. Doch jetzt das Unerwartete. Wie nun berichtet wird, sind sie in ihrem Trennungsprozess einen Schritt weiter.

Angelina und Brad sind wieder Single

Wie nun durch mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet wird, sollen die Richter in Los Angeles zugestimmt haben, dass Angelina und Brad den offiziellen Single-Status erhalten haben. Wie das Sorgerecht und die Finanzen zwischen den beiden aufgeteilt werden, muss jedoch noch geklärt werden. Bleibt somit nur zu hoffen, dass zwischen den beiden bald wieder etwas mehr Ruhe einkehrt...