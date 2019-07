Angelina Jolie & Brad Pitt: Überraschende Wende im Rosenkrieg!

Von Hollywoods einstigem Traumpaar "Brangelina" ist nicht mehr viel übrig! 2016 gaben und ihre Trennung bekannt. Doch die Scheidung ist bis heute noch nicht durch. Besonders die gemeinsamen Kinder sorgen immer wieder für Zoff.

Die Kinder kommen zu Brad

Brad durfte seine Kids in der Zeit nur selten sehen. Doch das soll sich jetzt ändern! "Angelina wird einen Großteil des Sommers damit verbringen, zu drehen, also hat sie sich an Brad gewandt und ihm die Möglichkeit geboten, sich um die Kinder zu kümmern. Dies ist ein gewaltiger Schritt für sie und die Kinder, die seit der Trennung nur wenig Zeit mit Brad hatten", offenbart jetzt ein Insider gegenüber "The Sun". Klar, dass Brad darüber nicht glücklicher sein könnte. "Er hat seine Eltern, Jane und William, eingeladen, bei ihnen in seiner Villa in LA zu wohnen, damit sie die familiäre Zeit zusammen verbringen können", so die Quelle weiter.

Ist endlich ein Ende in Sicht?

Wei schön, dass sich die Wogen endlich glätten. Denn kürzlich waren die Fronten noch extrem verhärtet. Angeblich wollte Angelina die Scheidung rauszögern. "Sie kommt immer wieder mit neuen Forderungen. Bei Punkten, über die sie sich längst geeinigt hatten. Es ist wie ein Spiel für sie, aber Brad will da nicht mehr mitmachen", plauderte ein Bekannter gegenüber "OK!" aus. Scheint so, als ob die beiden endlich eine Lösung gefunden haben...

