Angelina Jolie: Frisuren-Schock! Sie hat blonde Haare

Reddit this

Was für eine krasse Verwandlung! Schauspielerin Angelina Jolie überrascht mit blonden Haaren...

Brünette Mähne, großer Schmollmund und lasziver Blick - So kennen und lieben die Zuschauer . Schauspielkollege David Oyelowo postete jetzt ein Bild auf , auf dem sich Angelina in einem komplett anderen Look zeigte. Mit blonden, hochgesteckten Haaren hätten die Fans ihr Idol fast nicht wiedererkannt. "Ist das wirklich Angelina?", fragte sich ein Follower. Brauchte die "Lara Croft"-Darstellerin nach der Trennung von Brad Pitt etwa eine Typveränderung?

Deshalb sind Angelinas Haare blond

Keine Sorge! Die krasse Veränderung ist nur für ein neues Projekt. „Unser Film ‚Come Away' ist im Kasten! Ich kann es nicht erwarten, diese Neuinterpretation von ‚Alice im Wunderland‘ und ‚Peter Pan‘ mit euch zu teilen", verriet David. Angelina spielt seine Ehefrau Rose. Nachdem das Paar ein Kind verliert, flüchten sich deren andere beiden Kinder Alice (Keira Chansa) und Peter (Jordan A. Nash) in eine Fantasiewelt. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.

Angelina Jolie & Brad Pitt: Große Sorge um Tochter Shiloh!

Der Scheidungskrieg geht in die nächste Runde

Während es bei Angelina beruflich nicht besser laufen könnte, sieht es in ihrem Privatleben ganz anders aus. Die Schauspielerin liefert sich immer noch eine wilde Schlammschlacht mit Ex Brad. Und jetzt kam auch noch raus, dass Brad nie mit Angelina vor den Altar treten wollte. "Sie wollte es, doch er hat sie nur der Kinder zuliebe geheiratet. Als Eltern willst du deine Kinder glücklich sehen. Ich denke, mittlerweile weiß er, dass es aus den falschen Gründen geschah", verriet ein Insider "National Enquirer".