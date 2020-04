Angelina Jolie: Gemeiner Racheplan gegen Jennifer Aniston!

Es könnte so schön sein. Angeblich nähert sich Hollywoods einstiges Traumpaar Brad Pitt und Jennifer Aniston wieder an. "Jen gab Freunden gegenüber kürzlich zu, dass sie es noch einmal mit Brad versucht und dass sie beide mit ganzem Herzen dabei sind. Jen versicherte allen, dass Brad ein anderer Mann ist. Er habe sein Leben geändert und sei nun wieder der Mann, in den sie sich all die Jahre zuvor verliebt hatte", plauderte kürzlich ein Insider gegenüber der amerikanischen "OK!" aus. Wäre da nicht Brads fiese Ex ...

Angelina Jolie will sich rächen

Angelina ist die Liebelei ein Dorn im Auge. Deswegen versucht sie alles, um den beiden das Leben schwer zu machen. "Sie ist zu allem fähig, wenn sie wütend ist", warnt eine Quelle gegenüber der "OK!". Angeblich will sie das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder beantragen - und sogar Jennifer in den Zeugenstand rufen lassen. "Angelina will hören, was er Jennifer über seine Ehe erzählt hat, über mögliche Affären und ob er die Kinder manipuliert."

Zieht Jennifer Aniston den Schlussstrich?

Doch damit nicht genug! Um Jennifer wütend zu machen, sorgte Angelina vor kurzem für pikante Schlagzeilen über sie und Brad. So berichtete ihr ehemaliger Bodyguard Mark Behar gegenüber "US Weekly", wie heiß es damals wirklich am Set von "Mr. & Mrs. Smith" herging. Angelina und Brad sollen nicht nur bei jeder Gelegenheit rumgeknutscht haben, sondern die Schauspielerin verzichtete bei den Sex-Szenen sogar auf Unterwäsche. "Diese Infos hat Angelina bewusst streuen lassen, um Jennifer daran zu erinnern, wie fies Brad sie damals hintergangen hat", ist sich ein Insider sicher.

Ob Angelinas fieser Racheplan Jennifer und Brad wieder auseinander bringt? Lässt sich nur hoffen, dass Jen über den Dingen steht...

