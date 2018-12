Reddit this

Angelina Jolie: Liebes-Hammer! Sie datet Ex Jared Leto

Hinter liegt ein hartes Jahr. Seit Monaten streiten sie und Ex Brad sich um die sechs gemeinsamen Kinder. Eine extrem belastende Situation für die 43-Jährige. Angeblich hat sie in letzter Zeit extrem viel abgenommen. Nur noch 35 Kilo soll Angelina wiegen. Doch jetzt hat sie endlich Ablenkung von dem ganzen Stress gefunden...

Zwischen Angelina Jolie und Jared Leto hat es wieder gefunkt

Laut dem amerikanischen Magazin "Star" trifft sich die Schauspielerin wieder mit Oscar-Preisträger . Die beiden waren bereits vor einigen Jahren ein Paar. "Jared rief Angie vor wenigen Wochen wegen eines Films an, an dessen Drehbuch er mitschreibt. Er hätte sie gerne für eine Rolle dabei. Das Paar fing an Zeit miteinander zu verbringen. Erst nur als Freunde, dann wurde es romantisch. Angelina wurde schnell klar, dass sie starke Gefühle für Jared hat", plauderte ein Insider aus. "Er unterstützt sie emotional und sie sagt, dass sie dank ihm nicht zusammengebrochen sei. Jared ist quasi schon bei ihr eingezogen und lebt dort seit ein paar Monaten immer mal wieder."

Die Kinder sollen in die neue Beziehung ihrer Mutter noch nicht eingeweiht sein. "Angelina möchte sie nicht noch mehr belasten, aber sobald die Scheidung durch ist, will sie ihre Beziehung öffentlich machen."