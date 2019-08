Angelina Jolie: Trennungs-Schock! Es bricht ihr das Herz

Reddit this

Es ist soweit! Angelina Jolies Adoptiv-Sohn Maddox verlässt seine Heimat, um in Seoul Bio-Chemie zu studieren. Doch Mama Angelina fällt der Abschied ....

Angelina Jolie: "Ich gebe mir große Mühe, nicht zu weinen"

Angelina brachte ihren Sohn nach Südkorea. Am Flughafen in wurden die beiden sofort von neugierigen Studenten entdeckt. Ein -User stellte jetzt ein Video von der Ankunft der beiden online. Auf die Frage, wie lange Angelina bleiben wird, antwortete sie mit Tränen in den Augen: "Nur heute. Ich setzte ihn heute hier ab. Ich gebe mir große Mühe, nicht zu weinen. Es scheint eine großartige Schule hier zu sein. Ich bin überzeugt, dass ihr es alle mögen werdet."

Kein Support von Papa Brad Pitt

Doch wo war eigentlich Vater ? Der flog nicht mit nach Seoul. Das Verhältnis zwischen ihm und Maddox ist seit der Scheidung angespannt. 2017 soll Brad bei einem Flug extrem betrunken mit ihm aneinandergeraten sein. Daraufhin eskalierte der Streit mit Angelina, was letztendlich zur Trennung führte.

