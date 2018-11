Angelina Jolie: Überraschende Baby-News!

Reddit this

liebt Kinder. Das ist kein Geheimnis! Die 43-Jährige hat drei leibliche Kinder mit ihrem Ex-Mann , Shiloh, Vivienne und Knox und drei Adoptivkinder, Maddox, Zahara und Pax. Doch die sind ihr noch nicht genug...

Angelina Jolie will adoptieren

Wie verschiedene US-Medien berichten, soll Angelina Jolie jetzt noch ein Kind adoptieren! "Angie hat bereits angefangen, die Adoptionspapiere für einen kleinen Jungen aus Syrien auszufüllen", verrät ein Insider der amerikanischen "OK!". Die Adoption soll ein Start in ein neues Kapitel sein.

Aktuell zofft sich die Schauspielerin immernoch vor Gericht mit Ex Brad. Es geht vor allem um das Sorgerecht der Kinder. Vor zwei Jahren trennte sich das Paar öffentlich.

Schon seit Monaten hegt Angelina jetzt die Adoptionspläne. Sie denkt, es wäre der richtige Moment. "Nun sieht sie aber endlich ein Licht am Ende des Tunnels und glaubt, es sei genau der richtige Moment dafür, einem der vielen Waisen, die ihre Eltern auf so tragische Weise verloren haben, ein neues Zuhause geben", so der Insider weiter.

Angelina Jolie: Kind Nr. 7?

Ob Angelina Jolie tatsächlich kurz davor ist, ein Kind zu adoptieren? Bestätigt hat die noch nichts. Fakt ist aber, dass sie im Januar mit ihren Kindern Shiloh und Zahara in Jordanien war, um ein Camp mit syrischen Flüchtlingen zu besuchen. Gut möglich, dass dort ein Kind ihr Herz im Sturm erobert hat...