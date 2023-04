Angelina Jolie & Brad Pitt: Gefühls-Hammer! Sie liebt ihn noch immer

An dieses Liebes-Comeback hat wohl niemand geglaubt! Denn die Ehe zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt endete in einem üblen Rosenkrieg. Heftige Anschuldigungen und Streitereien um das Vermögen entzweite das Ehepaar für immer. Doch Angelina Jolie scheint noch immer an Ex-Mann Brad zu hängen...