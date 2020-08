Angelina Jolie und Brad Pitt: Neues Drama im Sorgerechtsstreit

Doch während Brad um des lieben Friedens willen die Füße stillgehalten hat, könnte seine Ex ihren Ego-Trip jetzt auf die Spitze treiben: Angeblich plant Angelina mitsamt den Kindern einen Umzug nach London, soll sich sogar schon ein Anwesen im Nobel-Viertel Richmond ausgeguckt haben! „Es sei die perfekte Umgebung für ihre Kinder, findet Angelina“, heißt es im „Mirror“. Was sie wohl nicht bedacht hat: Für einen Umzug bräuchte Angelina das Einverständnis ihres Ex-Manns, solange mit der Scheidung auch die Sorgerechtsfrage nicht geklärt ist. Und die geht jetzt erst mal in die Verlängerung...