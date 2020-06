Angelina Jolie wollte keine Kinder!

Doch davon hat Angie eigentlich nie geträumt. Diese erschreckende Geständnis machte sie jetzt in einem Interview! „Ich wollte nie schwanger werden. Ich wollte nie ein Baby. Ich habe nie auf Kinder aufgepasst. Ich habe mich selbst nie als Mutter gesehen“, erklärt sie ganz ehrlich.

Sie selbst war wohl am meisten überrascht, heute gleich eine Sechsfach-Mama zu sein! "Es ist schon seltsam", gibt sie zu. Es war ein besonderer Moment, der ihre Meinung verändert hat, und zwar ihre Reise nach Kambodscha. „Ich war als UN-Sonderbotschafterin an einer Schule in Kambodscha und habe dort mit Kindern gespielt, und plötzlich war mir klar, dass mein Sohn hier irgendwo in diesem Land sein würde.“ Damals adoptierte sie ihr erstes Kind Maddox. Doch nicht nur er hat ihr Leben verändert. Seit sie mit Brtad zusammen ist, steht sie Familie im Vordergrund. „Ich bin jetzt in einer Phase, wo mein Leben im Einklang ist. Ich bin angekommen“, so Angelina. Ehrlich Worte eines Hollywoodstars.