Angelina Jolie zeigt sich erschreckend dünn!

Ihre Attraktivität hat sie sechsfache Mutter nicht nur ihrem berühmten Schmollmund, sondern auch ihren sexy Kurven zu verdanken.

Auf aktuellen Fotos der 40-Jährigen ist davon jedoch kaum noch etwas zu sehen. Angelina Jolie zeigte sich auf einem roten Teppich in New York so dünn wie nie zuvor! Eigentlich wollte sie ihren neuen Film „By the Sea“ promoten, in dem sie an der Seite ihres Ehemannes Brad Pitt zu sehen ist. Doch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand nicht nur der neue neue Streifen, sondern vor allem der spindeldünne Körper der Hollywoodschönheit.