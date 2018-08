Heute Abend geht es in die nächste Runde von "Curvy Supermodel"! Angelina Kirsch ist wieder dabei zu beobachten, wie sie mit ihrer Jury nach dem nächsten "Curvy Supermodel" sucht und gleichzeitig ihren Model-Anwärterinnen mit Rat und Tat zur Seite steht! Doch wie ist das Leben als curvy Model eigentlich wirklich? In einer überraschenden Beichte spricht Angelina nun Klartext und gibt dabei tiefe Einblicke in ihr Berufsleben...

Angelina Kirsch: Süßes Geheimnis während "Curvy Supermodel" enthüllt!

Angelina Kirsch: "'Curvy Supermodel' erinnert mich an meine Anfänge"

Wie Angelina nun im Interview mit InTouch-Online berichtet, fühlt sie sich durch ihren Juroren-Job bei "Curvy Supermodel" zum Teil an ihre eigenen Model-Anfänge zurückerinnert. So verrät sie: "Teilweise ja. Natürlich weiß auch ich noch wie es war, auf Castings zu gehen und wie es war, von Model-Agenten und von Kunden beurteilt zu werden. Ich hätte mir damals gewünscht, dass jemand dabei ist, so wie bei uns, der mich an die Hand nimmt und sagt: 'Hier so und so.' Ich wurde oft ins kalte Wasser geworfen, was natürlich auch gut ist, weil du in dem Moment einfach wachsen musst - Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht.

Ich finde diesen Weg gut, den unsere Mädchen machen können. Dass sie einfach tolle Fotos kriegen, dass sie Expertenbegleitung haben und dass sie auch mit Kunden zusammengeführt werden und auch echte Jobs haben, die wir in unserer Sendung vergeben können." Ehrliche Worte, die zeigen: Angelina ist eine Top-Jurorin durch und durch. Doch wie ist das Leben als "Curvy Supermodel" eigentlich wirklich und was macht Angelina am meisten Spaß?

Angelina Kirsch: So ist das Leben als "Curvy Supermodel"

Das Angelina von ihrer Arbeit als Model absolut begeistert ist, wird bei jeder ihrer Model-Arbeiten noch mehr als deutlich. Doch was gefällt ihr eigentlich am meisten? Angelina erklärt: "Ohhh das gibt es vieles. Das kann ganz unterschiedlich sein. Zum einen gefallen mir natürlich die tollen Shooting-Locations. Also diese Orte, an denen andere Leute Urlaub machen und du dann ans Set kommst und du siehst, wie schön alles aufgebaut ist und dann wird das erste Foto gemacht und du siehst das Foto und sagst: 'wow'. Das kann ein super schöner Moment sein.

Es kann aber auch ein toller Moment sein, wenn man viel Stress hat, viel arbeitet und morgens denkt: 'oh je, oh je' und dann hat man zwei Stunden Zeit für das Styling. Man wird schön geschminkt und fertiggemacht. Danach schaut man in den Spiegel und denkt sich: 'Wie toll!'. Oder was ich auch immer super finde: wenn man Editorials macht, ist man in schönen Locations und hat immer ganz besondere Klamotten an. Da freue ich mich jedes Mal." Es wird deutlich: Angelina hätte keinen besseren Berufsweg für sich wählen können.

Wer das Model wieder in Aktion erleben möchte, sollte heute Abend um 20:15 bei "Curvy Supermodel" bei " 2" einschalten! Wir freuen uns schon jetzt!