Heute Abend ist wieder "Curvy Supermodel"-Zeit! Alle Fans stehen dafür schon jetzt in den Startlöchern und warten wieder darauf, mit dabei zu sein, wie Angelina Kirsch und ihre Jury das neue "Curvy-Supermodel" suchen.

Doch nicht nur die neue Folge sorgt nun für jede Menge Aufmerksamkeit. Auch ein süßes Geheimnis, welches Angelina jetzt mit ihren Fans teilt, begeistert alle Curvy-Anhänger...

Angelina Kirsch: Ihre Styling Tipps für die curvy-Figur!

Angelina Kirsch: Darauf können sich ihre Fans freuen

Das Angelina mit "Curvy Supermodel" absolute riesen Erfolge feiert, ist bereits bekannt. Allerdings ist Angelina nicht nur eine passionierte Jurorin. Sie hat auch noch ein ganz anderes "Ass" in ihrem Ärmel versteckt. So verrät sie gegenüber InTouch-Online auf die Frage, worauf sich ihre Fans als nächstes freuen können: "Aktuell auf jeden Fall auf mein neues Buch „Rock your Curves!“. Wo es genau darum geht: Selbstliebe, wie stehe ich zu meinem Körper, wie gehe ich mit meinem Körper um. In dem Buch gebe ich Styling-Tipps, -Tipps, aber ich spreche eben auch viel über Mindsetting, also die Einstellung zu mir selbst. Ich stelle auch mal Fragen, die man sich nicht jeden Tag stellt, weil man vielleicht mal betriebsblind für sich geworden ist. Es gibt aber natürlich auch ein Sportkapitel. Im Prinzip ist es ein "Self-Care-Buch". Einfach eine Selbst-Liebe-Bibel, mit der man sein Selbstbewusstsein aufpolieren kann." Welch wundervolle Neuigkeit! Aber auch privat hat Angelina dieses Jahr noch einiges auf der Agenda...

Angelina Kirsch: So sehen ihre privaten Pläne aus!

Wie das Model jetzt enthüllt, will sie in diesem Jahr nicht nur an ihrer Karriere feilen, sondern ebenfalls privat eine Veränderung vornehmen. So fügt sie hinzu: "Ich habe ja meinen lieben Freund, den Mario, und da würde ich mir natürlich wünschen, -das wünschen wir uns beide- dass das mit dem Zusammenziehen klappt. Aber wir sind ja auch erst ein halbes Jahr zusammen, da müssen wir uns jetzt auch mal die Zeit geben und sagen: 'Mensch, das muss auch alles gut geplant sein.' Vor allem auch zu entscheiden, wo ziehen wir hin. Noch ist die Tendenz, dass er zu mir in den Norden kommt, aber ich nagele ihn da jetzt nicht drauf fest, - ich hoffe das es so passt, weil ich ein Nordlicht bin- aber das muss eben alles gut geplant sein. Aber wenn wir das schaffen, dann wäre das schon schön. Ansonsten einfach weiter Quality-Time mit ihm sammeln, so viel es geht und dass wir uns einfach sehen, so oft es geht. Aber das haben wir momentan ganz gut im Griff." Ob Angelina ihre Pläne verwirklichen wird? Wir können gespannt sein! Fürs Erste können sich ihre Fans allerdings wieder darauf freuen, dass sie ihr Idol heute Abend um 20:15 bei "Curvy Supermodel" bei "RTL2" bewundern dürfen.