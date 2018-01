Angelina Kirsch: Traurige Liebes-Beichte

Angelina Kirsch ist ein begehrtes Plus Size Model. Doch so sehr sich die Fotografen um sie reißen, in der Liebe hat sie einfach kein Glück. Seit über einem Jahr ist die hübsche Blondine nun Single. Doch woran liegt das?

Angelina Kirsch: "Ich liebe auch die Cellulite an meinen Beinen!"

Angelina Kirsch: Seit über einem Jahr Single!

Im Interview mit "Gala" packt Angelina Kirsch jetzt aus. Denn offenbar trauen sich die Männer einfach nicht an sie ran. "Ich werde gar nicht so oft angesprochen. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Naja und wenn, muss man natürlich erst rauskriegen: Ist der jetzt wirklich an mir selbst interessiert oder an dem was ich mache – oder ein Mix aus beidem. Das ist wirklich nicht so einfach", so Angelina Kirsch ehrlich.

Angelina Kirsch: Keine Internet-Flirt

Auch wie es passieren soll, weiß Angelina Kirsch ganz genau. Wenn ein Mann Interesse hat, soll er direkt auf sie zukommen. Ein Online-Flirt kommt ihr nicht in die Tüte! "Da bin ich traditionell. Ich möchte angesprochen werden. Und es soll im wahren Leben passieren, nicht im Internet", so Angelina Kirsch weiter. Und auch von ihrem Traummann hat sie eine ganz konkrete Vorstellung. "Er muss witzig sein, er muss lebensfroh sein und er muss natürlich auch ein riesen Ego haben, damit er das gut aushält, dass seine Freundin in der Öffentlichkeit steht", verrät sie grinsend. Na, so ein Mann sollte sich doch finden lassen...