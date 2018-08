Angelina Kirsch: Trennungs-Schock!

Reddit this

Sie wirkte so verliebt, doch jetzt ist alles aus" Anglina Kirsch und ihr Freund Mario haben sich nach nur sieben Monaten Liebe getrennt!

Angelina Kirsch: Jetzt packt sie über ihr Leben als "Curvy Supermodel" aus!

Angelina Kirsch ist wieder Single

Erst im März gaben Angelina Kirsch und Mario Dornbach ihr Liebesdebüt auf dem roten Teppich. Das Paar war über beide Ohren verknallt und busselte fröhlich für die Kameras. Damals plnaten sie sogar schon eine gemeinsame Zukunft, wollten zusammenziehen. Doch jetzt sind diese Träume geplatzt.

Mario selbst bestätigte gegenüber "Promiflash" die Trennung von Angelina Kirsch. "Ich teile Ihnen mit, dass Angelina und ich mittlerweile getrennte Wege gehen", erklärt er.

Was war der Trennungsgrund?

Doch wieso kam es so plötzlich zum Liebes-Aus? Darüber schweigen sich Mario und Angelina Kirsch aus. Schade ist es aber allemal. Schließlich schwärmte sie so sehr von ihrem Mr. Right....