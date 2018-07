Heute Abend ist es wieder soweit! "Curvy-Supermodel" geht in die nächste Runde und sucht erneut die schönste Curvy-Frau Deutschlands. Wieder mit dabei: Topmodel Angelina Kirsch. Mit ihrem Juroren-Team entscheidet Angelina erneut, wer von den Damen das Zeug fürs Model-Business hat und wer nicht. Doch auf was können sich alle Curvy-Fans in diesem Jahr besonders freuen? Im Interview mit InTouch-Online gibt Angelina nun erste Einblick...

Angelina Kirsch verrät uns ihre curvy-Beauty-Geheimnisse!

Angelina Kirsch: Das erwartet die Curvy-Supermodel-Fans in der diesjährigen Staffel

Das Angelina Kirsch nicht nur Talent zum Modeln hat, sondern ebenfalls eine Top Jurorin ist, bewies die Schönheit bereits in den vergangenen Curvy-Supermodel-Staffeln. Auch dieses Jahr ist die Power-Frau erneut dabei zu sehen, wie sie mit ihrer Jury das nächste deutsche Curvy-Supermodel entdecken möchte. Doch auf was können sich die Fans in der aktuellen Staffel besonders freuen? Gegenüber InTouch-Online verrät Angelina nun vorab ihre ganz persönlichen Highlights. Sie berichtet: "Ganz klar: Das Umstyling! Wir hatten noch nie so ein Umstyling wie dieses Jahr. Wir haben natürlich auch Mädchen dabei, bei denen wir den Typ einfach unterstrichen haben und, aber wir haben auch ganz große Typveränderungen dabei, bei denen es das volle Programm gab. Emotionen pur! Freude, aber natürlich auch Tränen. Knallende Türen, alles war eigentlich dabei und da freue ich mich sehr drauf. Wir haben auch neue Herausforderungen für die Mädchen. Es gibt zum Beispiel eine Folge, bei der die Mädchen in eine ganz andere Rolle schlüpfen sollen und auf die Folge freue ich mich auch schon sehr." Mehr Spannung geht also absolut nicht. Doch was gefällt Angelina an ihrem Juroren-Job eigentlich am meisten?

Angelina Kirsch: "Die Mädchen vertrauen einem"

Wie Angelina berichtet, ist vor allem der "Aha-Moment" ihr ganz besonderes Highlight bei ihrem Juroren-Job. So erklärt das Curvy-Model: "Mir macht immer der "Aha"-Moment Spaß. Wenn du siehst, es zahlt sich aus und du merkst, das Mädchen vertraut dir jetzt, sie hört dir zu und sie will auch etwas lernen. Wenn du merkst, du kannst ihr etwas beibringen und sie setzt es um und es gibt ein tolles Endprodukt. Das finde ich am tollsten." Wer wissen möchte, beim wem Angelina in dieser Staffel alles einen "Aha-Moment" erleben wird und bei wem nicht, sollte ab sofort immer donnerstags um 20:15 bei 2 einschalten.