Angelina Pannek: Saftiges Bananenbrot mit Beeren

Bananenbrot ist in der Corona-Zeit mindestens genauso beliebt wie eine Packung Klopapier. Vor allem im ersten Lockdown schienen plötzlich alle die süße Köstlichkeit zu backen. Bei Instagram wimmelte es nur so von Bildern des schmackhaften Brotes - und zwar in allen Varianten.

Und auch jetzt ist das Gebäck noch immer sehr beliebt. Kein Wunder, man kann es simple nur mit Bananen zubereiten oder aber mit verschiedenen Köstlichkeiten wie Schokolade oder Nüssen und Co.

Angelina Pannek mischt in ihr Brot am liebsten Beeren. Und das leckere Rezept verrät sie ihren Fans bei Instagram.