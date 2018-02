Angelo Carlucci: Serien-Comeback!

Angelo Carlucci wurde durch „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. In der Serie spielte er sich durch seine Rolle als Daniel in die Herzen der Zuschauer. Nun feiert der BTN-Star sein überraschendes Serien-Comeback.

In den sozialen Netzwerken hat Angelo Carlucci seine Fans bei Facebook nach seinem Serien-Aus weiter auf dem Laufenden gehalten. Jetzt kehrt er endlich wieder ins Fernsehen zurück – und zwar in einer brandneuen Serie!

RTL II zeigt ab sofort täglich die neue Fitness-Soap „Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe“. Angelo Carlucci freut sich, wieder vor der Kamera zu stehen: "Ich habe mich vor der Kamera schon immer wohl gefühlt und habe auch nie entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Im Gegenteil", erzählt er in einem Interview mit RTL II. In dem neuen Format kämpfen mehrere Leute darum, als Personaltrainer in einem Sporthotel Fuerteventuras zu arbeiten. „Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe“ zeigt RTL II täglich um 17 Uhr.