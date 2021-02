Angelo Kelly: Anzeige wegen Kinderarbeit!

Gesetz ist eben Gesetz. Doch was sofort klar ist, wenn man die Kinder von Angelo Kelly sieht? Sie werden definitiv nicht dazu gezwungen auf die Bühne zu gehen. Wie seine Geschwister hat auch der kleine William viel Spaß bei den Auftritten. Und auch der 39-Jährige erklärt gegenüber BILD: "Ich würde nie etwas tun, was das Wohl meines Kindes gefährden würde. Wir haben in den vergangenen Jahren stets gut mit den Jugendbehörden bezüglich der Auftritte unserer Kinder zusammengearbeitet."

