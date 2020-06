Angelo Kelly: Bitteres Tränen-Drama!

In der letzten Folge von "Goodbye Deutschland" schrieb Angelos Frau Kira für das Album den Song "Sweetest Rose" - und widmete ihn Angelos Mutter. "Ich hatte im Kopf, was für eine tolle Frau und Mutter das ist. Und was für ein Vorbild sie eigentlich ist und sein sollte – für jede Mama“, erklärte Kira. "Songs kommen bei mir durch irgendwelche Gefühle. Ich kann, glaub' ich, Songs nicht einfach so schreiben."