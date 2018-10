Angelo Kelly: Der Familienstreit eskaliert!

Reddit this

Die gehörte zu den erfolgreichsten Bands der 90er Jahre. Die Geschwister waren stets zusammen, ein Dream-Team. Doch nach der Trennung der Kelly Family bröckelte dieses enge Verhältnis...

Angelo Kelly: Kelly Family Reunion ohne Maite und Paddy

Vor allem zwischen zwei der Kellys scheint die Beziehung angeknackst zu sein: Angelo und Michael Patrick Kelly. Während sechs Mitglieder der Kelly Family, darunter auch Angelo, dieses Jahr ihr großes Bühnen-Comeback feierten, sind zwei nicht dabei: und Bruder Michael Patrick. Das scheint der Blondschopf den beiden übel zu nehmen.

Maite Kelly: Jetzt bricht die Familie endgültig auseinander!

"Von uns aus besteht aber die ganze Zeit die Chance und auch der Wunsch, dass sie noch dazukommen. Die Tür ist offen! Wir haben in den vergangenen zwei Jahren immer mit ihnen gesprochen. Erzwingen kann man das aber nicht: Entweder man möchte es oder man will es gerade nicht", erklärte damals noch auf die Abwesenheit der beiden angesprochen. Heute sieht das ganz anders aus....

Angelo Kelly möchte nicht über seine Geschwister sprechen

Aktuell läuft eine -Doku über die Kelly Family. Und auch hier sind Maite und nicht dabei. Das ist Angelo offenbar ein Dorn im Auge. Das Magazin "IN" sprach ihn darauf an. Seine kurze Antwort: "Was dieses Thema angeht – darüber rede ich nicht. Wenn sie darüber reden möchten, ist es ihre Sache, aber ich bin da raus."

Klingt nicht gerade nach Happy Family....