Angelo Kelly hat eine eigene Reality-Soap!

war Dauergast bei Stefan Raab, Maite Kelly ist der Musik bis heute treu geblieben und Paddy hat erst vor kurzem wieder ein neues Album herausgebracht. Doch was macht eigentlich der Rest der Familie?

Besonders der damals so niedliche Angelo Kelly, der durch den Song "An Angel" von tausenden Mädchen angehimmelt wurde?

Auch der Blondschopf ist nicht untätig gewesen in den letzten Jahren. Im Gegenteil! Er macht nicht nur weiterhin Musik, sondern hat mit seiner Frau Kira und seinen fünf Kindern Gabriel Jerome, Joseph Ewan, Helen Josephine, Mary Emma und William Emanuel eine eigene Reality-Soap gedreht! "Welcome Home" heißt die Serie, die schon 2014 gedreht wurde und die man sich bis heute auf seinem Youtube Kanal anschauen kann. Die Soap gibt in sieben Folgen einen spannenden Einblick in das Leben des jüngsten Kelly-Mitglieds und seinen Liebsten in Irland. Dabei kommt man Angelo, der sonst sehr zurückgezogen lebt, so nah wie nie. Ein Muss für alle Kelly-Anhänger!