Angelo Kelly: Herber Tiefschlag von der eigenen Familie!

Armer ! Obwohl der Musiker eigentlich für seinen ausgeprägten Familien-Sinn bekannt ist, muss der Kelly-Star nun einen herben Tiefschlag verkraften, der ordentlich gesessen hat...

Angelo Kelly: Traurige Familien-Beichte

Angelo Kelly: Er ist ein Familienmensch

Das Angelo Kelly ein absoluter Familienmensch ist, ist den meisten Fans bekannt. Erst kürzlich startete er sein musikalisches Comeback mit seiner eigenen "Kelly-Family" und erzielte damit wahre Spitzen-Erfolge! Doch nun das Traurige! Wie jetzt berichtet wird, kommt nun aus den eigenen Reihen ein heftiger Gegen-Wind, der an Angelo sicherlich nicht spurlos vorübergeht!

Angelo Kelly: Fiese Klatsche gegen den Musiker

Das sich Angelo und sein Sohn Gabriel gerne mal auf die Schippe nehmen, ist nicht neues! Bei einem der jüngsten Interviews mit den beiden, scheint Gabriel nun allerdings einen Schritt zu weit zu gehen. So entgegnet er Angelo gegenüber "Vip.de": "Also nicht falsch verstehen. Aber wenn ich ein Mädchen wäre, wärst du jetzt nicht der attraktivste Teenager gewesen!" Wie gemein! Doch zum Glück weiß Angelo, dass sein Sohn diese Stichelei nicht so ernst meint, wie sie auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Angelo ist es schließlich gewohnt, dass von seinem Sohnemann die ein oder andere Spitze ausgeteilt wird. Vaterliebe ist halt grenzenlos...