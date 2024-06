Angelo Kelly: Ist Gabriels Papa in der nächsten "Let's Dance"-Staffel dabei?

Welche Promis für die nächste Staffel sonst noch auf seiner Wunschliste stehen? "Ich freue mich immer, wenn Leute dabei sind, die ein bisschen unbekannter sind. Das ist ja das Tolle an 'Let’s Dance'. Leute bekommen die Chance, sich zu zeigen, zu tanzen und dadurch können sich viele Türen öffnen." Wie zum Beispiel Comedian Tony Bauer (28). "Er hat wirklich das Maximum rausgeholt. Er ist reingekommen als Tony und hat seine Sprüche rausgeklopft. Er war immer unfassbar nett, lustig, sympathisch. Die Leute haben ihn einfach als Mensch geliebt." Es bleibt also spannend, wer nächstes Jahr in die großen Fußstapfen von Gabriel und Tony tritt...

Holt Joachim Llambi seine Tochter zu "Let's Dance"? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: