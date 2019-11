Angelo Kelly: Jetzt platzt ihm endgültig der Kragen!

Seit Jahren brodelt die Gerüchteküche. Herrscht bei der etwa ein erbitterter Familienstreit? Bei der großen Comeback-Tour fehlen Maite und Michael Patrick. Außerdem erklärte Joey mal in einem Interview mit "Bunte": "Es gibt manche, die ich nicht mag. Und manche die ich mag." Namen nannte er jedoch nicht. Klar, dass sich die Fans immer wieder fragen, was genau zwischen den berühmten Geschwistern vorgefallen ist.

Doch einer will von dem ganzen Zoff nichts wissen: Angelo. "Es nervt so sehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Fragen. Das ist wirklich etwas, was so an den Haaren herbeigezogen ist", stellt er jetzt im Interview mit der "Neuen Post" klar. "Familie kann man sich nicht aussuchen, aber wir lieben uns und natürlich streiten wir auch. Am Ende des Tages halten wir aber zusammen. Man sollte Unstimmigkeiten nicht überinterpretieren, sondern versuchen, das mit Gleichmut hinzunehmen." Bleibt abzuwarten, ob nach dieser Ansage die Spekulationen endlich ein Ende nehmen...

