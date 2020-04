Angelo Kelly: Jetzt spricht er über das traurige Aus!

"The Masked Singer" begeistert derzeit ganz Deutschland! Gestern Abend ist wieder eine Maske gefallen. Unter dem Chamäleon-Kostüm versteckte sich niemand Geringeres als Dieter Hallervorden. Eigentlich war auch als Kakerlake in der Show dabei. Doch er schmiss kürzlich freiwillig das Handtuch. Jetzt verrät er den Grund für seinen Ausstieg...

Angelo Kelly spricht über das Aus

"Geplant war, dass ich jede Woche hin und her reise. Als sich die Lage dann überall immer mehr zuspitzte, empfand ich es in meinem Fall als nicht verantwortungsvoll, bei der Sendung weiterzumachen. Denn ich habe nicht die Möglichkeit, mich zu isolieren", erklärt der Sänger jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on ". "Würde ich in Deutschland in der Nähe von Köln leben, hätte ich mich besser isolieren und mit dem eigenen Auto fahren können. Stattdessen wäre ich auf dem Weg von und nach Irland sehr vielen Menschen begegnet. Das wäre meiner Familie und meinen Mitmenschen gegenüber unverantwortlich gewesen." Mehr als verständlich also, dass Angelo diese Entscheidung getroffen hat.

