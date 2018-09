Angelo Kelly: Nachrichten von anderen Frauen!

Eigentlich sind und seine Frau Kira unzertrennlich. Schon als Teenager verliebte sich der -Star in seine heutige Frau. Doch er musste warten, bis die beiden schließlich ein Paar wurden. "Ich bin aber auch ein Glückspilz", schwärmt der Sänger immer wieder. Aber was sagt sie wohl zu dieser Beichte?

Angelo Kelly: Komplett neuer Look!

Angelo Kelly bekommt Nachrichten von anderen Frauen

Wie Angelo Kelly nämlich jetzt im Interview mit "volksfreund.de" verrät, bekommt er immer noch Liebesbriefe von Fans! "Das kommt schon hin und wieder noch vor", bestätigt er offen.

Doch alles halb so wild. "Aber meine/unsere Fans wissen ja, dass sie es mit einem verheirateten Familienvater zu tun haben ... also keine Illusionen, die Briefe sind eher der Natur, dass Menschen mir gern ihre Geschichte erzählen möchten, die sie mit uns beispielsweise als Familie verbindet", so der Musiker weiter.

Da braucht sich Kira also keine Sorgen zu machen....

Angelo Kelly und Kira. Ihre süße Lovestory

Angelo Kelly und seine Kira haben sich schon 1991 kennengelernt. Erst 1998 wurden die beiden ein Paar. Für seine Liebe schrieb er den Song "I can't help myself" - der einzige Kelly Song der es in den deutschen Charts auf Platz 1 schaffte.

Sieben Jahre später traten die beiden vor der Traualtar. Da waren die beiden schon Eltern. Denn 2001 kam Sohn Gabriel zur Welt. Vier weitere Kinder folgten. Heute hat Angelo Kelly eine eigene Kelly Family...