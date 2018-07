Reddit this

Warum können sich nicht alle einfach mal freuen? Die spielt vor ausverkauften Hallen, wird von den Fans gefeiert. Doch anstatt zufrieden zu sein, brodelt es gewaltig hinter den Kulissen: Es gibt Mega-Zoff zwischen Patricia (48) und (36). Der Grund: Neid und Missgunst! Denn die neue Generation Kelly steht in den Startlöchern – allen voran Patricias Sohn Iggi (14). Zuerst begeisterte er bei "The Voice Kids", jetzt betreibt er einen Kanal bei You Tube. Angelo Kelly gefällt das gar nicht, denn er ist nun dabei, seine fünf Kids groß herauszubringen. Kommt es jetzt zum großen Knall?

Hinter den Kulissen brodelt es

Gerade erst veröffentlichten Angelo und seine Familie das Album "Irish Hear"t. Mit seinen Lieben steht er regelmäßig auf der Bühne. Besonders sein ältester Sohn Gabriel (16) hat großes Talent. Werden die beiden Cousins sogar zu erbitterten Rivalen? Fast sieht es danach aus. Dabei war es Angelo, der in einem Interview sagte: „Ich möchte nicht, dass meine Tochter mit elf Jahren von einer -Show zur nächsten tingelt." Ein Seitenhieb gegen Schwester Patricia, weil Iggi Kandidat bei "The Voice" war? Möglich! Bleibt nur zu hoffen, dass die Kelly Family nicht auseinanderbricht, weil das große Ego der einzelnen Mitglieder die Gemeinschaft völlig zerstört...