Angelo Kelly: Pause von der Familie!

Es ist das Comeback überhaupt! Die Kelly Family ist wieder vereint und tourt aktuell durch Deutschland. Und auch wenn nicht alle Mitglieder dabei sind, feiern die Fans Kathy, Jimmy, Joey, Angelo, Patricia und John Kelly wie damals in den 90er Jahren. Doch nach der Tour ist Schluss!

Angelo Kelly: Trennt sich die Kelly Family nach der Tour wieder?

Seit zwei Jahren arbeitet de Kelly Family wieder aktiv zusammen. Nach der Tour hat das ein Ende - zumindest vorerst! "Wir sind aktuell noch auf Tour mit der Kelly Family. Man hört jetzt gerade nicht so viel, weil schon längst alles ausverkauft ist und man nichts mehr bewerben muss. Aber wir spielen noch den ganzen Sommer. August ist damit Ende. Dann haben wir fast zwei Jahre was zusammen gemacht und ich glaube, dann braucht man auch eine Pause", so Angelo Kelly im Interview mit "Schlagerplanet".

Angelo Kelly schließt die Zusammenarbeit defintiv nicht aus!

Danach werden offenbar erst einmal alle wieder eigene Wege gehen. Doch neue Projekte der Kelly Family sind definitiv nicht ausgeschlossen!

"Ein bisschen Abstand und gucken, was könnte man machen. Dann schauen, ob alle dafür sind und sich Zeit dafür nehmen. Es ist ein großes Opfer, man muss die eigenen Sachen zur Seite stellen. Meine Solo-Projekte habe ich im letzten Jahr komplett weggelassen und nur Kelly Family gemacht. Und dieses Jahr fange ich wieder mit meinen eigenen Projekten an. Ganz weglassen möchte ich das nicht, das ist schon etwas, was mir auch am Herzen liegt", so Angelo Kelly weiter.