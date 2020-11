Angelo Kelly: Traurige Familien-Beichte zu Weihnachten

Alleine müssen Angelo Kelly, seine Frau Kira und die Kids Weihnachten aber nicht verbringen. Die Familie feiert das Fest mit Kiras Eltern in Deutschland. "Wir bleiben jetzt bis Anfang Januar bei Kiras Familie. Dieses Jahr wäre es für ihre Familie unmöglich gewesen, zu uns zu kommen, wegen des harten Lockdowns in Irland. Außerdem ist Kiras Vater nicht mehr der Jüngste. Er gehört wie ihre Mutter ja klar zur Risikogruppe. Da sind wir lieber bei ihnen an Weihnachten. Auch der Bruder meiner Frau versucht aus Dänemark zu kommen. Aber da ist auch noch unklar, ob das geht", so der Musiker.

Also wird es am Ende doch noch ein Familienfest...

Angelo Kelly macht eine traurige Beichte über seine Gesundheit. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: