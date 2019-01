Angelo Kelly: Trauriger Abschied!

Reddit this

Wird die Familie diese Herausforderung meistern?

Angelo Kelly: Radikale Entscheidung aus Liebe

Angelo Kelly: Große Erfolge mit seiner Familie

Dass die Musik in den Genen liegt, ist keine Neuheit. Schon in der Vergangenheit feierte er mit der " " absolute Riesen-Erfolge. Auch seine neusten Musik-Projekte mit seiner Familie zeigen, dass er an seine alten Erfolge anknüpfen konnte. Doch jetzt das Traurige! Wie nun bekannt wurde, muss sich Angelo für einen traurigen Familien-Abschied wappnen.

Angelo Kelly: Er muss loslassen

Obwohl Angelo und seine Familie unzertrennlich wirken, müssen auch der Musiker und seine Frau ihren Sohn Gabriel bald ziehen lassen. So berichtet Gabriel gegenüber " "-"Prominent": Ich werde ja bald erwachsen und gehe dann auch die Jahre meinen eigenen Weg. Und das ist auch keine einfache Zeit für meine Eltern und auch für meine Mutter. Und dann ist dieses Loslassen echt schwierig und durch diesen Song wurde es oder wird es auch einfacher." Ehrliche Worte, die zeigen: Angelo und seiner Frau steht ein trauriger Abschied bevor. Ist zu hoffen, dass die Familie während dieser Zeit besonders eng zusammenhält...