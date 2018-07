Angelo Kelly: Zuckersüße Baby-Beichte!

Reddit this

Die wurde in den 90ern als musikalische Großfamilie bekannt. Mittlerweile hat seine eigene kleine Großfamilie - und die soll unbedingt größer werden!

Angelo Kelly freut sich auf weiteren Nachwuchs

Angelo Kelly spricht aber nicht etwa davon selber Papa zu werden. Er freut sich jetzt schon auf Enkel! Der 36-Jährige war gerade einmal 19 Jahre alt, als er zum ersten mal Papa geworden ist. Sein ältester Sohn Gabriel ist heute 17. Sollte er auch schon bald Nachwuchs bekommen, wäre das kein Problem für Angelo Kelly. Im Gegenteil!

"Wenn er die richtige Frau hat, und beide dazu bereit sind, wäre ich überglücklich. Ich freue mich sehr auf Enkel! Ich hätte keine Angst davor, Opa zu werden – ich verbinde das nicht damit, alt zu sein. Babys machen das Leben einfach schöner. Ich möchte gerne Opa werden – aber erst dann, wenn meine Kinder bereit sind, mich dazu zu machen", so Angelo Kelly im Interview mit "Neue Post".

Angelo Kelly muss sich noch etwas gedulden...

Doch so schnell wird das wohl nichts. Denn Gabriel Kelly plant im Moment noch keine Familie. "Es wär jetzt nicht unfassbar schlimm, wenn ich schon Vater werden würde, weil Kinder ja schließlich auch ein Geschenk sind. Aber eigentlich wäre es mir schon ein bisschen zu früh. Ich würde einfach gerne noch mein junges Leben genießen wollen", so der junge Musiker im Interview. So muss sich Angelo Kelly aufs Opa-Dasein wohl noch ein wenig gedulden.

Aber dafür hat er ja selber noch genug Kids, um die er sich kümmern kann. Mit seiner Frau Kira hat er insgesamt fünf Kids. Der Jüngste, William, ist gerade einmal drei Jahre alt. Da hat Angelo Kelly also noch alle Hände voll zu tun...