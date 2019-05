Angelo Kelly: Zuckersüße Baby-News!

Reddit this

liebt Kinder. Der 37-Jährige hat mit Ehefrau Kira längst selbst eine Großfamilie gegründet. Fünf Mal sind die beiden bereits Eltern geworden. Folgt jetzt Baby Nummer 6?

Zeigt Kira Kelly HIER ihren Babybauch?

Grund für die Spekulationen ist ein Auftritt der Familie bei "Willkommen bei Carmen Nebel", bei dem sie ihren Song "Let Go" performten. Angelos Frau Kira trug ein weites, geblümtes Kleid. Versteckt sich darunter etwa ein Babybauch? Das vermuten zumindest die Fans. Bisher meldete sich allerdings keiner der Kellys zu den Gerüchten zu Wort.

Angelo Kelly: "Wir haben das Schlimmste schon überstanden!"

Angelo Kelly will weiteren Nachwuchs

Ganz abwegig ist die Vermutung allerdings nicht. Erst kürzlich verriet Angelo im Interview mit "Bunte", dass er sich noch mehr Kinder wünscht. "Wir hätten am liebsten schon so sieben oder acht. Aber ob wir uns das auch zumuten können?", plauderte er aus. "Bei jedem Kind haben wir gedacht, jetzt ist’s genug, aber so nach zwei, drei Jahren kam dann wieder: 'Och, eins wäre doch ganz schön!'" Mal sehen, ob Angelo und Kira uns bald wirklich wieder mit Baby- überraschen werden...