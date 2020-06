Angst um Silvia Wollny - Akute Gesundheitsprobleme!

Schon 47 Kilo hat sie seit dem Auszug von Dieter Wollny abgenommen. Das berichtet die "Bild".

Erschreckend! Was ist nur los mit ihr? Welche schlimme Krankheit steckt dahinter?

Trotzdem versucht sie ihren elf Kindern ein normales Weihnachtsfest zu ermöglichen. Bemüht sich, wo sie nur kann: "Wir haben das ganze Haus geschmückt, Plätzchen gebacken. Erst vorgestern haben wir uns eine große Schneeballschlacht geliefert."

Mit der großen Liebe hat es für Silvia Wollny nicht geklappt. Ein Jahr nach der Eheschließung, hat sich Dieter eine neue Freundin gesucht.

Silvia leidet und gefährdet in ihrer Trauer um ihr Glück ihre Gesundheit.

Die Fans der Wollnys wünschen sich, dass Silvia bald wieder auf die Beine kommt, denn sie hat schon große Pläne für 2013.

"Mag kommen was will. Ich lasse mich eben nie unterkriegen. Außerdem haben die Kinder und ich bereits viele Pläne für das kommende Jahr. Unter anderem wird die vierte Staffel unserer Serie gedreht."

Wir wünschen Silvia Wollny alles Gute.

