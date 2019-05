Ania Niedieck: Sie verrät das Geschlecht ihres Babys!

Reddit this

Baby-Vorfreude bei Ania Niedieck!

Anfang des Jahres ließ die "Alles war zählt"- die Baby-Bombe platzen: Die 35-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger!

Im Gespräch mit verriet Ania Niedieck jetzt, welches Geschlecht der neue Nachwuchs hat!

Ania Niedieck: Ein Schwesterchen für Tochter Charlotte!

Wie die werdende Mutter gegenüber dem Sender verriet, darf sie sich gemeinsam mit Ehemann Chris erneut auf ein Töchterchen freuen:

"Es wird ein Mädchen!", erklärte Ania Niedieck happy.

Ihre dreijährige Tochter könne sich damit auf eine kleine Schwester freuen - und dazu noch auf ein neues Spielzimmer: So zieht die Familie in Kürze in ihr eigenes Haus im Kölner Umland.

"Im Moment bin ich dauernd in Einrichtungshäusern unterwegs und sorge dafür, dass unsere beiden Mädels auch schöne Kinderzimmer bekommen", erklärt Ania Niedieck happy.

Um sich voll und ganz auf ihren nahenden Nachwuchs vorzubereiten, hat sich die Schauspielerin inzwischen auch vom "AWZ"-Set in die Babypause verabschiedet - und das mit einer Windeltorte von der ganzen Crew:

"Meine Arbeitskollegen waren total entzückend und haben mich sogar zum Heulen gebracht", schildert die werdende Mama voller Rührung.