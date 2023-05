Anke Engelke: Heftige Existenzängste!

Ankes älteste Tochter Emma kam im Februar 1996 auf die Welt, Wochen später feierte die junge Mama in der "Wochenshow" ihren großen Durchbruch, und das zu einer Zeit, in der Frauen in der Comedy-Branche noch eine Rarität waren. Umso mehr musste sie ihr Revier markieren: "Ich hatte ganz große Angst, meinen Job zu verlieren", gibt sie zu. "Und dass die mich nicht wiederhaben wollen, wenn ich dann ein Kind habe. Deshalb habe ich zehn Tage nach der Geburt wieder gearbeitet, weil ich so einen Druck hatte." Immerhin: Ihr Einsatz hat sich gelohnt, die Show wurde ein Hit.

