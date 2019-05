Die Familie von Anke "Hasi" Leithäuser hat Zuwachs bekommen. Der -Star ist Oma geworden!

Anke "Hasi" Leithäuser ist Oma geworden

Bei lässt Anke "Hasi" Leithäuser die süße Baby-Bombe platzen. "Juhuu! Wir sind heute Oma und Ur-Oma geworden! Der kleine Jasper wiegt 4280 Gramm und ist stolze 56 cm groß", schwärmt sie zu einem Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter Gisela zeigt. Ihre Tochter ist Mama geworden und hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.

Anke "Hasi" Leithäuser kann ihren Enkel erst einmal nicht sehen

Doch so groß die Freude auch ist, sie wird ein wenig getrübt. Denn Hasi kann ihren Enkel nicht so schnell besuchen. "Ich kann momentan nicht hinfahren, da ich ja in Italien bin und meine Tochter in Deutschland wohnt, aber meine Mutter fährt hin", verrät sie gegenüber "Bunte". Die 52-Jährige muss sich eben um ihre Imbissbude kümmern, die sie seit zehn Jahren führt. Aber spätestens im Herbst kann auch sie den kleinen Jasper in den Armen halten...