Ann-Kathrin Brömmel geht unter die Schmuckdesigner

Den einen Tag in der Karibik, den anderen in Miami und dann wieder in New York – für ihre Modeljobs reist Ann-Kathrin um die Welt.

Doch beim Modeln soll es jetzt nicht mehr bleiben. Um sich ein zweites Standbein aufzubauen, hat sich Ann-Kathrin nun dem Design gewidmet. Gemeinsam mit dem Designerschmucklabel Stilnest entwirft die Freundin von Mario Götze jetzt ihre eigene Schmuckkollektion.

Das verkündet sie total stolz auf ihrem Instagram-Account und verrät: „Wie ihr mich schon kennt, wird meine Kollektion ein Mix aus zeitlosen Schmuckstücken sein und auch aus ein paar sehr verführerischen Stücken.“ Ihre Fans freut’s! Aufgeregt kommentieren sie Ann-Kathrins Ankündigung: „Passend zu Weihnachten - bin sehr gespannt!“ und „Ooooh, wie aufregend!“ Wenn sie ihren Schmuck genauso in Szene zu setzen weiß, wie sich selbst, wird die Kollektion bestimmt ein echter Erfolg!