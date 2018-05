Ann-Kathrin Brömmel nackt: Sie zeigt ihre Brüste!

Ann-Kathrin Brömmel verdreht nicht nur ihrem frischgebackenem Ehemann Mario Götze gehörig den Kopf. So sehr, dass er sie sogar still und heimlich geheiratet hat. Kurz vor der WM gaben sich die beiden still und heimlich das Ja-Wort in einem Standesamt in Düsseldorf. Eine große Feier soll noch im Sommer auf Mallorca folgen. Dann aber eine freie Trauung! "Wir sind zwar beide katholisch, aber aus der Kirche ausgetreten", so das Model gegenüber "Bunte".

Ann-Kathrin Brömmel: Riesen Steit kurz vor der Hochzeit!

Aber Mario Götze ist nicht der Einzige, der bei dem Anblick seiner Frau Herzklopfen bekommt. Dank viel nackter Haut kommen auch ihre Fans total ins Schwärmen! Kein Wunder, bei diesem Traumbody!

Ann-Kathrin Brömmel zeigt sich oft nackt!

Von den Modelmaßen der Spielerfrau können sich die Fans selbst überzeugen. Denn Ann-Kathrin Brömmel zeigt sie oft halbnackt auf ihrem Instagram-Account. So ist das eben, wenn man als Bikini-Model arbeitet. Und nicht nur das! Die 28-Jährige entwirft auch ihre eigenen knappen Zweiteiler! Anfang des Jahres hat sie ihr eigenes Label Vida Swim herausgebracht. Darauf ist die Spielerfrau auch mächtig stolz. "Ich muss euch etwas sagen… Ich habe die letzten sieben Monate an diesem Projekt gearbeitet… Und ich bin so stolz, diesen Traum endlich Realität werden zu lassen. Ich habe meine eigene Bademodenlinie designt. Ich arbeite jetzt schon seit zehn Jahren als Bikinimodel und bin der Meinung, dass ich weiß, wie ein guter Bikini sein soll", verkündete sie im März.

Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN (@annkathrinvida) am Mai 1, 2018 um 12:36 PDT

Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel: Verlobung im Urlaub

Der Instagram-Account von Ann-Kathrin Brömmel ist voller leicht bekleideter Schnappschüsse. Jede Pose sitzt perfekt – genauso wie die vielen Bikinis. Kein Wunder, dass die Fans bei so viel nackter Haut nur Komplimente für die Beauty parat haben. "Wow, so schön", "Du Hottie" oder "Toll siehst du aus", schreiben sie fleißig unter die vielen Fotos.

Ann-Kathrin Brömmel: Busenblitzer auf dem roten Teppich!

Doch so gerne sich Ann-Katrhin Brömmel nackt vor die Kamera stellt – bei einem Auftritt auf dem roten Teppich wollte sie bei weitem nicht so viel zeigen, wie die Fotografen am Ende festgehalten haben! Als sie zusammen mit Mario Götze die MTV Europe Music Awards besuchte, wurde ihr Kleid durch das Blitzlicht durchsichtig und man konnte tatsächlich ihre Brüste sehen. Uups! Doch so ein kleiner Fauxpas bringt die selbstbewusste Ann-Kathrin Brömmel sicher nicht so schnell aus der Fassung!

Ann-Kathrin Brömmel zeigt versehentlich ihre Brüste! Getty Images

Außerdem hat sie ihren Schatz Mario Götze an ihrer Seite, der sie sicher auch in solchen Momenten nicht hängen lässt, sondern ihr den Rücken stärkt. Egal was passiert….