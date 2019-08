Ann-Kathrin Götze: Sie packt aus! Das lief wirklich mit Tom Kaulitz

Reddit this

Was lief damals wirklich zwischen Ann-Kathrin Götze und Tom Kaulitz? Jetzt bricht die Spielerfrau endlich ihr Schweigen...

Vor 15 Jahren standen die -Fans unter Schock! Plötzlich machten Fotos von und Ann-Kathrin Götze die Runde, auf denen sich die beiden verdächtig nah kamen. Immer wieder wurde gemunkelt, dass die beiden eine heiße Affäre hatten. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Das lief wirklich mit Tom Kaulitz

In einem Interview mit spricht die Influencerin Klartext. "Ich glaube, es ist jetzt 15 Jahre her, dass ich Tom einmal in meinem Leben gesehen habe. Deswegen finde ich es ein bisschen albern, wenn die Leute Ex-Freundin sagen", klärt sie auf.

Doch wie kam es zu der Begegnung? Sie war damals riesiger Tokio Hotel-Fan. Auf einer Aftershow-Party durfte sie ihr Idol endlich kennenlernen. "Und dann haben wir fünf Minuten miteinander getanzt. That's it. Wir waren sehr nah, aber wir haben uns nicht geküsst."

Doch alles Schnee von gestern! Während Tom jetzt mit seiner Heidi glücklich ist, hat auch Ann-Kathrin ihren Traummann gefunden. ImSommer gab sie auf Mallorca das Ja-Wort.

