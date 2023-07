Ann-Kathrin Götze: Große Unsicherheit! Geht es ihrem Baby gut?

Ihr großes Glück hielt Ann-Kathrin Götze lange Zeit geheim. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Ehefrau von Mario Götze ein zweites Kind erwartet. Obwohl inzwischen ein kleines Bäuchlein unter der Kleidung der Influencerin zu erkennen ist, äußerst sie sich nur selten zu ihrer Schwangerschaft. Umso überraschender ist das, was die 33-Jährige nun in ihrer Instagram-Story mit ihren Followern teilt. Das Model postete ein Bild von ihrem Baby-Bauch und schrieb dazu: "Ist das übrigens normal? An manchen Tagen ist mein Bauch riesig, an anderen dafür klein. Es macht mir nichts aus, aber es fühlt sich so seltsam an."

Dass Ann-Kathrin Götze sehr vorsichtig ist und große Sorgen hat, ist nicht verwunderlich. Schließlich kam ihr erstes Kind Rome als Frühgeburt zur Welt, und erst kürzlich gab sie auf Instagram zu: "Rome war ein Frühchen. Jeder kann eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, dass diese Schwangerschaft eine Hoch-Risiko-Schwangerschaft ist." Man kann nur die Daumen drücken, dass sowohl die Mutter als auch das Kind die Schwangerschaft ohne Komplikationen überstehen!