Ann Reinking: Die Schauspielerin ist tot

Die traurige News bestätigte ihre Schwägerin Dahrla King gegenüber "Variety": "Die Welt und unsere Familie hat ein lebendiges, erstaunliches Talent und eine schöne Seele verloren."

Wie berichtet wird, sei die Schauspielerin gerade in Washington gewesen um ihren Bruder zu besuchen. Dort sei sie in einem Hotelzimmer eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Jetzt nimmt die ganze Familie Abschied. "Ruhe in Frieden meine schöne Schwester, Mentorin, Freundin. Wir werden deine Lebendigkeit für immer lieben und vermissen", so ihre Schwägerin bei Facebook.

Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Ann Reinking wurde nur 71 Jahre alt.