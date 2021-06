Ann Willis Ratray: Die Schauspielerin ist tot

Große Bekanntheit erlangte Ann Willis Ratray vor allem durch ihr Mitwirken in Klassikern wie "Kobra, übernehmen Sie", "Deadhead Miles" oder "Train Ride to Hollywood". Ebenfalls war die Schauspielern im Laufe ihrer Karriere in Zahlreichen Theaterstücken zu sehen. Nun wendet sich ihr Sohn mit der erschütternden Nachricht über den Tod seiner Mutter an die Öffentlichkeit. Via "Instagram" offenbart er: "Ann Willis Ratray, Schauspielerin, Künstlerin, Model, Miss-America-Gewinnerin, Lehrerin, Ehefrau und Mutter ist am 9. Juni um 20.42 Uhr gestorben." Wie es heißt, soll die Film-Legende im Kreise ihrer Liebsten verstorben sein. Im Netzt sammelten sich bereits eine Vielzahl von Beileidsbekundungen trauriger Fans, die ihr Mitgefühl aussprechen. Auch Hollywoodgrößen wie Sharon Stone nehmen Abschied: "Ann Ratray ist der Grund, wieso ich heute Schauspieler bin. Für immer dankbar."

Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Schauspielerin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.