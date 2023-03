Anna-Carina Woitschack: Erst Trennung, dann Karriere-Aus!

Sie waren DAS Schlager-Traumpaar schlechthin - Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross präsentierten sich bei "Immer wieder sonntags" in fast jeder Folge Seite an Seite als glückliches Paar. Auf diesen Anblick müssen Fans der Sendung nun verzichten, denn die DSDS-Beauty und der Schlagerstar haben sich getrennt. Dass die Sängerin trotzdem noch in der kommenden Staffel der ARD-Sendung zu sehen sein soll, ist jedoch vielen Zuschauern ein Dorn im Auge.