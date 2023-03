Anna-Carina Woitschack: Fiese Botschaft an Ex Stefan Mross!

Auf Instagram teilt die Sängerin ein Video, das sie im Tattoo-Studio zeigt. Anna-Carina ließ sich den Schriftzug: "Never a failure, always a lesson" ("Niemals ein Fehler, immer eine Lektion") auf die Innenseite ihres linken Oberarms stechen. "Es wird ein Schriftzug. Das verrate ich jetzt schon mal. Ein Satz, der mir sehr viel bedeutet und absolut in meine letzten Monate passt", erklärte Anna-Carina zusätzlich in ihrer Instagram-Story. Soll der Schriftzug etwa eine Anspielung an ihre Ex-Beziehung sein? Dazu äußerte sich die 30-Jährige bislang nicht...